Apple отправила iPhone 15 первым покупателям

Это не означает, что устройства прибудут к покупателям раньше запланированной даты, но теперь они могут отслеживать движение заказа по всему миру.

На официальном сайте Apple статус большинства заказов всё ещё отображается как «готовится к отправке». Однако, для тех, кто не желает ждать, существует обходной путь.

Сервис UPS предлагает возможность отслеживания заказа, даже если на сайте Apple он не обновился. Для этого можно воспользоваться платформой UPS My Choice или функцией «Track by Reference Number».

По данным UPS, некоторые iPhone 15 уже в пути и должны быть доставлены в день официального запуска.

Отметим, что это крайне волнующий момент для тех, кто с нетерпением ждёт свой новенький iPhone 15. И если вы один из счастливчиков, кто успел оформить предзаказ, следите за движением вашего устройства и готовьтесь к его скорому прибытию.