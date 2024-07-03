Apple отправила iPhone X и HomePod в категорию «винтажных» устройств

Apple регулярно сообщает пользователям на официальных ресурсах и через СМИ о присвоении тем или иным гаджетам статусов устаревших или «винтажных» в связи с определённым срокам эксплуатации. Если устройство снято с продажи более пяти лет назад, но с этого момента ещё не прошло семь лет, то считается «винтажным».

Такой статус означает, что обновления для этих гаджетов выходить больше не будут, но доступными останутся комплектующие. В отношении iPhone X, представленного 12 сентября 2017 года, это значит, что обновления для него выпускаться не будут, а детали можно будет приобрести до 2025 года. К слову, это первый айфон, в котором система распознавания лиц Face ID заменила сканер отпечатков пальцев Touch ID.

Это же касается и HomePod первого поколения — «умных» колонок, анонсированных 5 июня 2017 года, управляющихся через Siri и сопряжённых с Apple Music, благодаря чему колонки транслировали «отличный чистый звук». ОС колонок обновляться не будет, зато также до 2025 года будут доступны запчасти.

Вероятно, Apple готовит обновление своих наушников AirPods, представленных 7 сентября 2016 и всерьёз повлиявших на индустрию. Чип этих наушников обеспечивает лёгкое сопряжение с устройствами Apple, длительное время автономной работы и стабильное беспроводное подключение.

Переход гаджетов в перечень «винтажных» означает, что вскоре они будут классифицированы как устаревшие, — когда пройдёт семь лет с момента последней продажи этих устройств.