Apple Pay больше не единственный способ NFC-оплаты на iPhone

Это позволит приложениям банков и кошельков конкурировать с Apple Pay, предоставляя пользователям возможность выбирать альтернативную платежную систему в качестве основного приложения, которое открывается при приближении iPhone к платежному терминалу.

Разработчики могут подать заявку в Apple на получение разрешения на поддержку этих функций. Для одобрения разработчики должны соответствовать различным отраслевым и регуляторным требованиям.

Если заявка будет одобрена, участвующее стороннее банковское или кошельковое приложение сможет инициировать NFC-транзакции из своего приложения, автоматически запускаться при размещении телефона на NFC-терминале и отображаться при двойном нажатии на боковую кнопку.

Эти приложения также смогут подавлять интерфейсы системы Apple Pay, чтобы они не мешали процессу оплаты.