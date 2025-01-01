Apple переименует новый iPhone SE в iPhone 16E

Опубликовано 01 января 2025, 11:411 мин.
Apple переименует новый iPhone SE в iPhone 16EНовое бюджетное устройство получит дизайн iPhone 14
Apple планирует изменить позиционирование своей линейки бюджетных смартфонов. Вместо нового iPhone SE компания, возможно, представит устройство под названием iPhone 16E. Ожидается, что новинка появится уже весной 2025 года и получит множество улучшений, включая OLED-дисплей и обновленный дизайн, схожий с iPhone 14.
© Ferra.ru
Согласно инсайдерской информации, iPhone 16E будет оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем вместо LCD-экрана, используемого в предыдущей модели iPhone SE. Таким образом, Apple завершит переход на OLED-дисплеи для всех своих смартфонов.
Новинка получит обновленный дизайн с уменьшенным вырезом в экране, а также Action Button — функциональную кнопку, впервые представленную в линейке iPhone 15 Pro. Однако других премиальных функций, таких как кнопка управления камерой, вероятно, не будет.
Цветовая гамма устройства будет ограничена двумя классическими вариантами: черным и белым. Что касается производительности, iPhone 16E может быть оснащен чипом A18 или A17 Pro и 8 ГБ оперативной памяти.