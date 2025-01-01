Apple переименует новый iPhone SE в iPhone 16E

Согласно инсайдерской информации, iPhone 16E будет оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем вместо LCD-экрана, используемого в предыдущей модели iPhone SE. Таким образом, Apple завершит переход на OLED-дисплеи для всех своих смартфонов.

Новинка получит обновленный дизайн с уменьшенным вырезом в экране, а также Action Button — функциональную кнопку, впервые представленную в линейке iPhone 15 Pro. Однако других премиальных функций, таких как кнопка управления камерой, вероятно, не будет.

Цветовая гамма устройства будет ограничена двумя классическими вариантами: черным и белым. Что касается производительности, iPhone 16E может быть оснащен чипом A18 или A17 Pro и 8 ГБ оперативной памяти.