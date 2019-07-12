Apple перенесла производство iPhone XS в Индию

Apple уже производит более дешевые версии своих смартфонов, предназначенные только для индийского рынка. В число таких устройств вошли iPhone SE, iPhone 6s и iPhone 7. Сейчас же, согласно источнику интернет-издания, компания работает над запуском производства в Индии своих более премиальных смартфонов — iPhone XS и iPhone XR.

Индия является огромным рынком смартфонов, но Apple тяжело занять там весомую позицию. В стране слишком высокий налог на импорт, в результате чего цена на iPhone держатся на стабильно высоком уровне, в то время как китайские производители доминируют на рынке, имея более низкий доход. Производство устройств Apple в Индии отменяет необходимость платить налоги на импорт, в связи с чем компания все чаще запускает производство собственной продукции за пределами Китая.