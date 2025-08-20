Apple перенесла производство всей линейки iPhone 17 в Индию

Сообщается, что расширение производства включает пять заводов, в том числе новые объекты Tata Group и Foxconn. Ожидается, что предприятия Tata будут производить до половины всех iPhone в Индии в ближайшие два года.

Уже в период с апреля по июль из Индии было отправлено iPhone на сумму $7,5 млрд, что в два раза больше, чем за весь предыдущий финансовый год. Индия обогнала Китай и стала ведущим производителем смартфонов для США. Об этом свидетельствуют данные аналитической платформы Canalys.

Перенос производства обусловлен стремлением снизить риски, связанные с геополитической напряжённостью и тарифной политикой США. Однако Китай препятствует передаче технологий, а Foxconn отозвала китайских инженеров, заменив их специалистами из Тайваня и Японии, что увеличило затраты.