Apple перенесла выход недорогого iPhone SE с новым дизайном на 2024 год

По данным источника под ником Dylan, компания и вправду представит новый недорогой iPhone уже в текущем году. Только внешне он будет один-в-один таким же, как вышедший два года назад iPhone SE (2020), т.е. напоминать iPhone 8.

Что интересно, всё тот же инсайдер сообщает, что iPhone SE (2024) хоть и получит дизайн iPhone XR или 11, будет лишён лицевого сканера Face ID. Вместо него в устройство вернут Touch ID, который разместят на кнопке питания.

Напомним, что в конце 2022 года Apple представит новое поколение iPhone — iPhone 14. Судя по последним данным, устройство станет первым, которое избавится от «чёлки». Вместо неё смартфон оснастят продолговатым вырезом, в котором разместятся как фронтальная камера, так и датчики Face ID.