Apple перенесла выпуск складного iPhone Fold на 2027 год, — инсайдеры

Известные инсайдеры Марк Гурман и Мин-Чи Ко неоднократно предсказывали дебют складного iPhone в 2026 году. Однако в последнем отчёте компании Mizuho Securities со ссылкой на закупки и поставки Apple комплектующих для электроники утверждается, что вендор ещё не завершил работу над дизайном складного айфона. Разработка затянулась из-за необходимости выбрать подходящие компоненты, зависящие от конструкции iPhone Fold.

Источник утверждает, что Apple может столкнуться с трудностями при приобретении всех необходимых компонентов. Если ситуация не изменится, запуск складного iPhone может быть отложен до 2027 года. И, скорее всего, решение уже принято.

Обозреватели также отмечают, что складной айфон станет самым маленьким и самым большим устройством в линейке Apple одновременно. На данный момент iPhone 16e остается самым маленьким смартфоном с экраном 6,1 дюйма, в то время как iPhone 17 Pro Max является самым крупным с диагональю 6,9 дюйма.