Apple перестала блокировать iPhone после замены дисплея, но «сломала» цветопередачу в них

Это стало причиной массовых проблем с Face ID, который просто перестал работать на таких айфонах. Поэтому в очередном обновлении iOS 15.2 компания исправила этот баг. Но вместе с этим на айфонах «сломалась» функция True Tone, регулирующая температуру цветопередачи в зависимости от условий окружающего освещения.

Как исправить ситуацию, пока не известно, Apple никак не прокомментировала жалобы пользователей. При этом компания также не сообщила, были проблемы с Face ID системной ошибкой или намеренным решением.