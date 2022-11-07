Apple перестала скрывать проблемы с производством iPhone 14 Pro и 14 Pro Max из-за локдауна в Китае

Предприятие расположено в городе Чжэнчжоу, который прямо сейчас находится на карантине из-за обострения пандемии COVID-19. Разумеется, завод также попал под карантин.

Долгое время Apple старалась публично игнорировать и скрывать проблемы, вызванные новыми ограничениями. Но накануне она всё же была вынуждена признать сложности с выпуском топовых iPhone 14.

По словам экспертом, сниженный темп производства устройств силами Foxconn приведёт к тому, что купившие смартфоны пользователи будут должны дольше ждать доставки их устройств.

На данный момент ожидается, что карантин продлится неделю.