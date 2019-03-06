Apple перестанет лишать гарантии iPhone с неоригинальными батареями

Компания Apple начинает ремонтировать iPhone с неоригинальными батареями в своих розничных магазинах и авторизованных сервисных центрах. Об этом сообщил ресурс MacRumors, получивший внутренний документ Apple от трёх надёжных источников.

Теперь официальным сервисным центрам не запрещается ремонтировать смартфоны Apple, если в тех обнаруживается батарея стороннего производителя. Вышедшие из строя аккумуляторы будут меняться на фирменные по стандартным расценкам. Если аккумулятор нельзя достать, то iPhone даже могут заменить на новый по цене замены аккумулятора.

Другие неоригинальные комплектующие, за исключением дисплеев, по-прежнему повлекут за собой отказ в ремонте iPhone в авторизованном сервисном центре.