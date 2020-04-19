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Apple перестанет выпускать iPhone 8
Что может быть связано с выходом iPhone SE
Стало известно, что крупнейшая американская компания Apple перестанет выпускать iPhone 8. Об этом рассказали журналисты издания Ubergizmo, которые предполагают, что обусловлено это выходом нового iPhone SE.
Напомним, что еще до официального анонса iPhone SE в сеть утекла информация о том, что дизайн грядущей новинки будет идентичен внешнему виду iPhone 8, что впоследствии и оказалось правдой. Авторы полагают, что прекращение производства iPhone 8 связанно именно с выходом iPhone SE.
Стоит отметить, для покупателей iPhone SE может стать более выгодной покупкой. Так, стало известно, что в его процессоре используется тот же набор микросхем, который был обнаружен и в прошлогодних флагманах компании. Также новинку оснастили более интеллектуальным программным обеспечением для камеры.