Apple перестанет выпускать iPhone 8

Напомним, что еще до официального анонса iPhone SE в сеть утекла информация о том, что дизайн грядущей новинки будет идентичен внешнему виду iPhone 8, что впоследствии и оказалось правдой. Авторы полагают, что прекращение производства iPhone 8 связанно именно с выходом iPhone SE.

Стоит отметить, для покупателей iPhone SE может стать более выгодной покупкой. Так, стало известно, что в его процессоре используется тот же набор микросхем, который был обнаружен и в прошлогодних флагманах компании. Также новинку оснастили более интеллектуальным программным обеспечением для камеры.