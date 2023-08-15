Apple перевыпустит iPhone 14 с USB-C портом

Эта информация была обнаружена в коде пятой бета-версии операционной системы tvOS 17. В системных файлах указаны устройства с поддержкой USB Type C, включая кодовые названия iPhone14,1 и iPhone14,9, которые соответствуют моделям iPhone 14 и iPhone 14 Plus.

На данный момент идея о том, что текущие модели iPhone могут быть обновлены с новым разъёмом, может показаться сомнительной.

Однако учитывая недавние решения ЕС о запрете на продажу устройств без USB-C, такой ход со стороны Apple выглядит логичным.

Возможно, компания решит выпустить iPhone 14 и iPhone 14 Plus с новым портом, чтобы укрепить свои позиции на европейском рынке после введения указанных ограничений.