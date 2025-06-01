Apple планирует оснащать тактильными кнопками не только iPhone, но и другие устройства

Инсайдеры из GizmoChina говорят, что вендор не просто вернёт тактильные кнопки, а оснастит ими не только iPhone, но и iPad, и Apple Watch.

Уточняется, что тактильные кнопки — это полупроводниковые элементы управления, имеющие неподвижные поверхности, которые используют вибрации для имитации нажатия и позволяют назначать различные действия для разных типов касаний, жестов и силы надавливания.

Новая технология позволит уменьшить механический износ и интегрировать широкий спектр возможностей управления. Вместе с этим Apple решает проблему случайных нажатий, которые могут помешать нормальному процессу управления устройствами.

Предыдущие утечки о тактильных кнопках в iPhone 15 и iPhone 16 Pro так и не нашли своего отражения на рынке из-за проблем с ошибками и случайными нажатиями.