Apple планирует оснащать тактильными кнопками не только iPhone, но и другие устройства

Apple планирует оснащать тактильными кнопками не только iPhone, но и другие устройстваiPad и Apple Watch тоже получат такие кнопки
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Инсайдеры из GizmoChina говорят, что вендор не просто вернёт тактильные кнопки, а оснастит ими не только iPhone, но и iPad, и Apple Watch.
Уточняется, что тактильные кнопки — это полупроводниковые элементы управления, имеющие неподвижные поверхности, которые используют вибрации для имитации нажатия и позволяют назначать различные действия для разных типов касаний, жестов и силы надавливания.
Новая технология позволит уменьшить механический износ и интегрировать широкий спектр возможностей управления. Вместе с этим Apple решает проблему случайных нажатий, которые могут помешать нормальному процессу управления устройствами.
Предыдущие утечки о тактильных кнопках в iPhone 15 и iPhone 16 Pro так и не нашли своего отражения на рынке из-за проблем с ошибками и случайными нажатиями.