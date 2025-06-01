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Опубликовано 01 июня 2025, 00:00
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Apple планирует оснащать тактильными кнопками не только iPhone, но и другие устройства

iPad и Apple Watch тоже получат такие кнопки
Стало известно, что Apple снова начала работу над тактильными кнопками, от которых некоторое время назад отказалась ввиду сложности реализации.
Apple планирует оснащать тактильными кнопками не только iPhone, но и другие устройства

© Macrumors.com

Инсайдеры из GizmoChina говорят, что вендор не просто вернёт тактильные кнопки, а оснастит ими не только iPhone, но и iPad, и Apple Watch.

Уточняется, что тактильные кнопки — это полупроводниковые элементы управления, имеющие неподвижные поверхности, которые используют вибрации для имитации нажатия и позволяют назначать различные действия для разных типов касаний, жестов и силы надавливания.

Новая технология позволит уменьшить механический износ и интегрировать широкий спектр возможностей управления. Вместе с этим Apple решает проблему случайных нажатий, которые могут помешать нормальному процессу управления устройствами.

Предыдущие утечки о тактильных кнопках в iPhone 15 и iPhone 16 Pro так и не нашли своего отражения на рынке из-за проблем с ошибками и случайными нажатиями.

Источник:GizmoChina
Автор:Андрей Кадуков
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