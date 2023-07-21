Apple по неизвестным причинам может перенести выпуск iPhone 15

22:14, 21 июля 2023
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Apple по неизвестным причинам может перенести выпуск iPhone 15Возможны проблемы на производстве
Как узнало издание MacRumors у аналитика по ценным бумагам в Bank of America Вамси Мохана, Apple может перенести начало продаж линейки iPhone 15 с сентября на октябрь. Это уже не первый случай, когда корпорация переносит релиз своих девайсов.
Источник не знает точных причин переноса релиза iPhone 15, речь идёт о неких трудностях на производстве. При этом источники в Apple никак не комментируют эту информацию и вообще не говорят о чём-то подобном.
Для компании это может обернуться некоторым проблемами. По мнению Мохана, информация о переносе старта продаж новой линейки айфонов разочарует аналитиков с Уолл-стрит.