Apple по неизвестным причинам может перенести выпуск iPhone 15

Источник не знает точных причин переноса релиза iPhone 15, речь идёт о неких трудностях на производстве. При этом источники в Apple никак не комментируют эту информацию и вообще не говорят о чём-то подобном.

Для компании это может обернуться некоторым проблемами. По мнению Мохана, информация о переносе старта продаж новой линейки айфонов разочарует аналитиков с Уолл-стрит.