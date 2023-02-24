Apple починила уязвимость, но хакеры всё ещё могут взломать ваш iPhone

00:05, 24 февраля 2023
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Apple починила уязвимость, но хакеры всё ещё могут взломать ваш iPhoneОб этом Apple тоже знает
Стало известно, что вроде как исправленную уязвимость в iPhone и компьютерах Mac, которую Apple исправила ещё в 2021 году, продолжают использовать хакеры. Речь идёт об эксплойте Forced Entry, используемом израильской компанией NSO Group для работы своего ПО Pegasus в слежке за пользователями.
Фото: Wallpapercrafter.com
Apple исправила проблему, но, как оказалось, не до конца. Хакеры всё ещё могут получить доступ к данным жертвы. Для этого они могут выполнить необходимый им код.
Об этой проблеме рассказали эксперты по кибербезопасности компании Trelix, которые и сообщили Apple о всё ещё актуальной проблеме в безопасности операционных систем iOS и macOS.