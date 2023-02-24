Apple починила уязвимость, но хакеры всё ещё могут взломать ваш iPhone

Apple исправила проблему, но, как оказалось, не до конца. Хакеры всё ещё могут получить доступ к данным жертвы. Для этого они могут выполнить необходимый им код.

Об этой проблеме рассказали эксперты по кибербезопасности компании Trelix, которые и сообщили Apple о всё ещё актуальной проблеме в безопасности операционных систем iOS и macOS.