Apple почти синхронно запустила производство iPhone 15 в Китае и Индии

Apple почти синхронно запустила производство iPhone 15 в Китае и ИндииДля паритета между линиями поставок
Bloomberg со ссылкой на источник, пожелавший остаться инкогнито, рассказал о почти одновременном запуске сборки iPhone 15 в Индии и Китае. Ранее разрыв между поставками из Китая и Индии составлял 7-9 месяцев, но после обострения отношений между США и Китаем Apple стремится сократить зависимость от китайского производства, наладить параллельное в Индии и сделать торговлю более предсказуемой.
В штате Тамилнад на юге Индии запущен завод, который начнёт поставки iPhone 15 всего на пару недель позже китайской сборочной линии. Оба предприятия принадлежат основному поставщику Apple, компании Foxconn.
По мнению источника, это позволит в короткие сроки сократить существенный производственный и операционный разрыв между Китаем и Индией и прийти к паритету между странами. Но получится ли это, пока непонятно.