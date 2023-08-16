Apple почти синхронно запустила производство iPhone 15 в Китае и Индии

В штате Тамилнад на юге Индии запущен завод, который начнёт поставки iPhone 15 всего на пару недель позже китайской сборочной линии. Оба предприятия принадлежат основному поставщику Apple, компании Foxconn.

По мнению источника, это позволит в короткие сроки сократить существенный производственный и операционный разрыв между Китаем и Индией и прийти к паритету между странами. Но получится ли это, пока непонятно.