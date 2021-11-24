Apple подала в суд на взломщиков iPhone

Разумеется, с помощью этой программы можно взломать устройство любого пользователя. И хотя вендор уверен в защищённости своей продукции, представитель компании Крейг Федериги выразил беспокойство по поводу того, что такие компании, как NSO Group, поддерживаются государством и работают без контроля. От суда Apple хочет добиться постоянного запрета для NSO Group на использование любого программного обеспечения, услуг или устройств Apple.

«Поддерживаемые государством субъекты, вроде NSO Group, тратят миллионы долларов на сложные технологии наблюдения, и при этом работают без должного уровня подотчётности — это необходимо прекратить. Устройства Apple являются наиболее безопасным потребительским оборудованием на рынке, но деятельность частных хакерских компаний настораживает и заставляет задуматься», — подчеркнул Федериги.

Отмечается, что Pegasus одинаково опасна и для iOS, и для устройств на Android. При этом в Apple заявили, что исправили уязвимость в iOS 14.8 и выше, благодаря которой Pegasus заражала «яблочные» смартфоны. Причём делать это «шпион» может без каких-либо действий со стороны владельцев устройств.