Apple поднимет цены на новые iPhone этой осенью

Опубликовано 12 мая 2025, 21:001 мин.
Apple поднимет цены на новые iPhone этой осеньюКомпания готовит изменения в дизайне и функциях
Apple рассматривает возможность повышения цен на свои новые модели iPhone, которые будут представлены осенью. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.
Ожидается, что рост цен будет сопровождаться новыми функциями и изменениями в дизайне, чтобы оправдать удорожание устройств. Пока точные суммы возможного повышения не раскрываются, но шаг может затронуть всю линейку смартфонов следующего поколения.
Apple старается избежать ситуации, при которой повышение цен будет восприниматься как результат американских пошлин на товары из Китая. Именно в Китае собирается большая часть устройств компании. Внутренние источники подчеркивают, что Apple хочет сохранить имидж компании, предлагающей инновации, а не перекладывающей внешние издержки на потребителя.