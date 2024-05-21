Apple подсмотрит дизайн у Google Pixel 8 Pro для топового iPhone 17 Ultra

Apple подсмотрит дизайн у Google Pixel 8 Pro для топового iPhone 17 UltraЭто пойдет устройству лишь на пользу
С момента запуска iPhone 12, дизайн линейки оставался почти неизменным, но теперь Apple может изменить расположение камер и общую компоновку устройства.
iPhone 17 Ultra будет иметь значительные изменения в дизайне, включая перемещение камер с левой стороны устройства в центр. Камеры будут расположены горизонтально, что придаст устройству симметричный вид и устранит шаткость на плоской поверхности.
Согласно информации, новый iPhone 17 Ultra заменит модель Plus в линейке. Он будет иметь 6.5-дюймовый экран и более тонкий алюминиевый корпус.
Внутри устройства будет установлен мощный чип A19. На передней панели ожидается узкий Dynamic Island, что позволит уменьшить его влияние на экран и улучшить работу фронтальной камеры.
Ожидается, что iPhone 17 Ultra будет представлен во II половине 2025 года.