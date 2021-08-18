Apple подтвердила свои намерения добавить электронный вариант паспорта в iPhone

Насколько это реально, покажет время. По сообщениям источника, пока в Apple намерены с помощью заявленной технологии упростить регистрацию в аэропортах — чтобы айфоны заменяли традиционные документы. Но речь идёт об информации из паспорта, а не о функциях смартфона вместо документа. Потому что для этого в айфон всё равно придётся добавлять информацию из физического паспорта, без которого практически нигде невозможно осуществлять какие-либо социальные действия, к тому же вся подобная информация не является частной, а находится в ведении государств.

Как отмечает источник, пока функция замены паспорта неосуществима, но Apple подтвердила свою заинтересованность в этом направлении.