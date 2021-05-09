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Сегодня в 16:09
Apple показала, как «научить» iPhone распознавать звуки пожарной тревоги и плача ребёнка
Ещё одна полезная функция, о которой многие могут даже не знать
Компания Apple выпустила видео, в котором показала, как можно «научить» iPhone и iPad распознавать звуки пожарной тревоги и плача ребёнка. Для этого не придётся качать сторонний софт — всё необходимое уже есть на устройствах.
По словам техногиганта, смартфон или планшет будет в режиме реального времени «слушать», что происходит вокруг. Это необходимо для того, чтобы в случае, если настроенный пользователем звук будет поблизости, девайс смог его обнаружить. Помогать ему в этом будет встроенный искусственный интеллект.
Для того, чтобы включить функцию, необходимо зайти в «Настройки», выбрать пункт «Универсальный доступ» и выбрать «Распознавание звука». Настроить можно оповещение о зуках сирены, дымовой сигнализации, пожарной тревоги, сигнале автомобиля, плаче ребёнка и т.д.