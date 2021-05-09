Apple показала, как «научить» iPhone распознавать звуки пожарной тревоги и плача ребёнка

По словам техногиганта, смартфон или планшет будет в режиме реального времени «слушать», что происходит вокруг. Это необходимо для того, чтобы в случае, если настроенный пользователем звук будет поблизости, девайс смог его обнаружить. Помогать ему в этом будет встроенный искусственный интеллект.