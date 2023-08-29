Apple покажет смартфоны iPhone 15 уже 12 сентября

Событие пройдёт под слоганом «Wonderlust» («Жажда чудес») и будет транслироваться на официальном сайте Apple и в приложении Apple TV.

Данный анонс проходит в трудное для Apple время: продажи компании снижаются третий квартал подряд.

Новые устройства, по мнению экспертов, должны стать толчком для восстановления роста продаж. Особенно в преддверии праздничного сезона. Что интересно, акции Apple уже отреагировали на новости — их стоимость увеличилась на 1,94%.

Напомним, что по последним данным, в линейке iPhone 15 будут как базовые, так и более дорогие Pro-модели. Ожидается, что все новые iPhone получат порт USB-C вместо привычного разъёма Lightning.

Кроме того, самые доступные модели оснастят новым вырезом для фронтальной камеры с дополнительным функционалом, а Pro-модели получат новый 3-нанометровый процессор.