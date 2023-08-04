Apple: покупатели потеряли интерес к iPhone — продажи серии упали

В свою очередь, iPhone показал 2% снижение, принеся $39,67 млрд. При этом глава Apple Тим Кук объяснил спад продаж того же iPad тем, что в прошлом году компания выпустила новый iPad Air, который вызвал большой интерес у покупателей, в то время как в этом году не было таких значимых релизов.

Однако не всё так плохо для Apple. Категория «Другие продукты», включающая в себя такие устройства как Apple Watch и AirPods, показала рост на 2% по сравнению с прошлым годом, достигнув $8,28 млрд.

Кроме того, отчёт о прибыли компании показал, что отдел услуг Apple, включающий Apple Music, Apple TV+, AppleCare, Fitness+ и другие, вырос на 8% по сравнению с 2022-м.

Тим Кук заявил, что у Apple сейчас более 1 млрд платных пользователей в различных подписочных сервисах, что на 150 млн больше, чем в прошлом году.