Apple пообещала снизить цены на iPhone из-за скачков валюты

Во время прошедшего конференц-звонка с инвесторами, глава компании Apple Тим Кук (Tim Cook) ответил на вопросы по поводу цен на iPhone.

Кук отметил, что в США он не видит проблем с ценами, но она есть в регионах с пережившими недавно скачок курса валют. За счёт колебания курса, стоимость iPhone в таких странах заметно выросла.

По словам Кука, Apple планирует снизить цены на свои смартфоны в ряде таких стран. Цены на iPhone будут «отвязаны» от стоимости в долларах и назначаться в местной валюте специально для каждого такого региона.

Тим Кук не назвал точно, в каких странах запланировано удешевление. Теоретически в их список может попасть и Россия.