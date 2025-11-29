Apple попытается удержать цены на iPhone 18 Pro и Pro Max за счёт собственных чипов

Согласно сообщению отраслевого издания United Daily News, на которое ссылается портал WccfTech, Apple будет стабилизировать ценообразование благодаря возможности компенсировать общее подорожание собственным производством модемов C2 5G, новых систем на кристаллах (SoC) A20 и A20 Pro и беспроводных чипов следующего поколения, что позволит снизить общие производственные затраты.

Инсайдеры считают, что для компании это жизненно важно, поскольку Apple уже сталкивается с нехваткой памяти, что может привести к росту цен на модели iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, а также из-за чего Apple пришлось повысить цены на серию iPhone 17. Вендору важно нарастить собственное производство чипсетов, что связано с договорённостями с TSMC. От этого и от того, сможет ли Apple договориться с поставщиками памяти, будет зависеть, произойдёт ли ещё одно повышение цен на $50 или $100.

Но если бы у компании не было своего производства чипов, цены, вероятнее всего, выросли бы ещё больше.

Отмечается, что SoC A20 и A20 Pro будут использоваться исключительно в iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, складном iPhone Fold и базовом iPhone 18, который, как сообщается, будет переименован в iPhone 20, когда будет выпущен вместе с iPhone 18e в 2027 году. Эти чипсеты будут производиться по 2-нм технологическому процессу TSMC, что делает их более дорогими, чем A19 и A19 Pro. Однако, поскольку Apple не нужно покупать продукты у Qualcomm или MediaTek, вендор сэкономит.