Apple позволит клиентам и мастерским использовать б/у детали для ремонта iPhone

Такая возможность появится у частных лиц — владельцев iPhone 15 и более поздних версий, а также независимых мастерских. Пока разрешение коснётся только модуля камер, экрана и аккумуляторов. Позже перечень будет расширен благодаря использованию биометрических сенсоров Face ID и Touch ID. Всё это — ради снижения случаев ремонта айфонов с использованием краденных деталей.

При этом верифицировать детали станет проще, поскольку и поставщикам услуг, и пользователям для заказа комплектующих не нужно будет указывать серийные номера смартфонов.

Apple объяснила, что установка комплектующих с украденных iPhone будет максимально затруднена за счёт функции Activation Lock (режим потери), которую Apple настоятельно рекомендует включать. Если при ремонте айфона будет использован украденный компонент, ремонтируемое устройство ограничит его калибровку путём блокировки повторной активации потерянного или украденного iPhone.