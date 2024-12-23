Apple позволит обновиться до iOS 19 даже iPhone, вышедшим в 2018 году

Опубликовано 23 декабря 2024, 07:151 мин.
Apple позволит обновиться до iOS 19 даже iPhone, вышедшим в 2018 годуЭто редкая роскошь в мире смартфонов
Apple продолжает радовать владельцев старых моделей iPhone. Согласно последним данным, все устройства, которые поддерживают iOS 18, смогут обновиться до iOS 19.
Это означает, что даже iPhone XS, XS Max и XR, выпущенные в 2018 году, получат новую операционную систему в следующем году.
Некоторые функции iOS 19 могут быть недоступны на старых устройствах и это вполне ожидаемо. Тем не менее, поддержка таких моделей спустя шесть лет после их выхода — редкость в мире смартфонов.
Для сравнения, владельцы iPad 7-го поколения, выпущенного в 2019 году, не смогут обновиться до iPadOS 19.
Ожидается, что первая версия iOS 19 для разработчиков будет представлена на WWDC 2025 в июне, а стабильный релиз состоится в сентябре. Однако, по слухам, iOS 19 может предложить меньше новых функций, чем iOS 18, за исключением улучшений в области Apple Intelligence.