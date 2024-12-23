Apple позволит обновиться до iOS 19 даже iPhone, вышедшим в 2018 году

Это означает, что даже iPhone XS, XS Max и XR, выпущенные в 2018 году, получат новую операционную систему в следующем году.

Некоторые функции iOS 19 могут быть недоступны на старых устройствах и это вполне ожидаемо. Тем не менее, поддержка таких моделей спустя шесть лет после их выхода — редкость в мире смартфонов.

Для сравнения, владельцы iPad 7-го поколения, выпущенного в 2019 году, не смогут обновиться до iPadOS 19.

Ожидается, что первая версия iOS 19 для разработчиков будет представлена на WWDC 2025 в июне, а стабильный релиз состоится в сентябре. Однако, по слухам, iOS 19 может предложить меньше новых функций, чем iOS 18, за исключением улучшений в области Apple Intelligence.