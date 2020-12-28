Apple позволит пользоваться одним iPhone сразу нескольким людям

На руках у журналистов издания оказался патент Apple, описывающий технологию Secure Enclave, которая предназначена для безопасного доступа к iPhone. В этом патенте упоминается также новая возможность для смартфона - записывать сразу несколько учетных записей. Благодаря этому у одного iPhone может быть несколько владельцев. Издание отметило, что такая возможность уже есть на фирменных компьютерах компании и появится в будущем на iPhone.

В патенте уточняется, что каждый владелец устройства будет иметь собственный набор личных настроек, в числе которых Face ID, настройки системы, список контактов, истории звонков, истории браузеров и прочее. Активируя определенный аккаунт, система автоматически завершит сеанс прошлого пользователя и запустит новый.