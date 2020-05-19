Apple предложила сдавать Android-смартфоны для покупки iPhone

Стоит отметить, что если старое устройство пользователя не входит список, предусмотренный данной программой, Apple может его оставить для бесплатной утилизации. ”Поменяйте ваше подходящее устройство для получения кредита на следующую покупку или получите подарочную карту Apple Store, которую вы можете использовать в любое время”, - поделились представители Apple.

Однако сообщается, что Apple очень низко оценила Android-смартфоны в рамках данной программы.Так, например, за флагманские Huawei P30 и P30 Pro пользователи могут получить лишь 28 долларов или примерно 2 тыс рублей. В то же время владельцы Xiaomi Mi 6 могут сдать устройство за 63 доллара, тогда как почти новый Xiaomi Mi 8 можно сдать за 105.