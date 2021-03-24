Apple предрекли рекорд продаж iPhone в 2021 году

Так, согласно их данным, в этом году компания реализует порядка 240 млн, а то и 250 млн единиц Apple. Если это окажется правдой, в 2021 году iPhone ставит абсолютный рекорд за все время. Напомним, что последний рекорд компания установила в далеком 2015 году, когда продажи iPhone составили 231 миллион единиц.

Нескольким ранее в сети также распространилась информация о том, что грядущая серия iPhone 13 будет анонсирована на третьей неделе сентября. В то же время, не исключено, что Apple перенесет его на октябрь. Источником этих данных стал аналитик Дэниел Айвз (Daniel Ives).