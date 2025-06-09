Apple представила iOS 26 — крупнейшее обновление дизайна в истории iOS

Apple представила iOS 26 — крупнейшее обновление дизайна в истории iOSЕсть даже прозрачные иконки
В нем впервые используется новый дизайн в стиле Liquid Glass. Интерфейс стал более живым и персонализированным, при этом сохранив узнаваемость iOS. Главной особенностью стала глубокая интеграция Apple Intelligence.
В систему добавлены функции Live Translation для мгновенного перевода речи и текста в приложениях «Телефон», FaceTime и «Сообщения». Улучшены возможности визуального ИИ — теперь iPhone способен распознавать и обрабатывать информацию прямо с экрана, включая события и изображения.
Обновления затронули и стандартные приложения. В iOS 26 появились расширенные настройки рабочего стола, новый формат вкладок в Apple Music и Safari, единое меню «Телефон» с функцией блокировки спам-звонков и автоматическим уведомлением при ответе оператора на звонок.
Среди прочих нововведений — переработанный CarPlay, улучшенная навигация в Apple Maps, обновления в Wallet и новый игровой хаб Apple Games. Релиз iOS 26 ожидается осенью одновременно с запуском iPhone 17.