Apple представила iPhone 12 и iPhone 12 mini
Работает новинка, как и ожидалось, на базе новейшего процессора Apple A14 Bionic. По словам компании, чип является первым в мире 5-нм мобильным процессором. Также он поддерживает мобильные сети пятого поколения, причем смартфон использует 5G только когда это необходимо. В остальные моменты он переключается на 4G для экономии заряда батареи.
Apple также заявила, что процессор, используемый в iPhone 12, 50% быстрее любого мобильного центрального и графического процессоров.
Основная камера смартфона представлена двумя 12 Мп модулями: широкоугольным и сверхширокоугольным.
Последний, помимо поддержки режима Night Mode, может похвастаться углом обзора 120°.
Еще одной новинкой, которую Apple внедрила в устройство, является технология MagSafe — система магнитного крепления, благодаря которой смартфон может “прилепляться” к различным аксессуарам:
Вместе с iPhone 12, компания также показала iPhone 12 mini.
Устройство получило все те же возможности, что и “старшая” версия, но только если у более крупной версии размер дисплея соответствует размеру экрана iPhone 11, то самый маленький смартфон новой линейки даже меньше, чем 4.7-дюймовые телефоны Apple (iPhone 6, 6s, 7, 8 и т.д).
Цена новинок в России начинается от 69,990 рублей за iPhone 12 mini и от 79,990 рублей за iPhone 12. Цены в США следующие:
Предзаказ обоих вариантов iPhone 12 начинается с 21 октября, в продажу они поступят чуть позднее.