Apple представила iPhone 12 и iPhone 12 mini

Устройство получило все те же возможности, что и “старшая” версия, но только если у более крупной версии размер дисплея соответствует размеру экрана iPhone 11, то самый маленький смартфон новой линейки даже меньше, чем 4.7-дюймовые телефоны Apple (iPhone 6, 6s, 7, 8 и т.д).