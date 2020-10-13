Apple представила iPhone 12 Pro и 12 Pro Max с кинематографичной видеосъемкой

При этом самой главной особенностью линейки iPhone 12 Pro стал сенсор глубины LIDAR — он, как и в случае с iPad Pro, будет использоваться в различных проектах дополненной реальности (AR). Учитывая, как много времени Apple уделяет данному направлению, можно предположить, что уже совсем скоро нас ждет по-настоящему крупный анонс от купертиновцев в сфере AR.