Apple представила iPhone 12 Pro и 12 Pro Max с кинематографичной видеосъемкой
Так, обыкновенный iPhone 12 Pro получил дисплей размером 6.1 дюйма, а 12 Pro Max 6.7-дюймовый экран, что максимально приближает его к размеру экрана iPad Mini (7.9 дюйма).
Также новинки получили поддержку мобильных сетей пятого поколения и стальной корпус (вместо алюминиевого в iPhone 12 и 12 mini). Но куда интереснее то, какой модуль основной камеры достался устройствам. Так, тут установлена тройная камера, каждый модуль в котором получил разрешение 12 Мп.
При этом самой главной особенностью линейки iPhone 12 Pro стал сенсор глубины LIDAR — он, как и в случае с iPad Pro, будет использоваться в различных проектах дополненной реальности (AR). Учитывая, как много времени Apple уделяет данному направлению, можно предположить, что уже совсем скоро нас ждет по-настоящему крупный анонс от купертиновцев в сфере AR.
Яблочная компания также представила технологию Apple ProRAW, который появится чуть позднее для последних Pro-версий iPhone. Правда, в разы более прорывным можно считать то, что новые смартфоны Apple научились снимать HDR-видео, в том числе и Dolby Vision HDR. Также устройства линейки iPhone 12 смогут редактировать Dolby Vision HDR видео прямо в приложении “Галерея”.
Стоит отметить, что слухи подтвердились: Apple и вправду перестала класть в комплекте со смартфонами проводные наушники EarPods, а также зарядный блок питания. Теперь вместе с новыми iPhone 12 пользователи получат лишь сам смартфон и зарядный провод с USB-C на Lightning.
Что же касательно цены, то в России iPhone 12 Pro будет продаваться от 99,990 рублей за версию на 128 ГБ, предзаказ откроется уже с 21 октября 2020 года. iPhone 12 Pro Max обойдется уже от 109,990 рублей за версию на 128 ГБ, причем предзаказ на него станет доступен лишь 6 ноября 2020 года. Дата старта продаж станет известна позднее.