Apple представила iPhone 17 Pro с совершенно новым дизайном и 8-кратным оптическим зумом

Apple представила iPhone 17 Pro с совершенно новым дизайном и 8-кратным оптическим зумомНаконец-то новый внешний вид!
Главное новшество — так называемое «камерное плато», которое теперь занимает всю ширину задней панели. Такой подход напоминает решение Google в серии Pixel и, по слухам, появится и у Samsung в будущих Galaxy S26.
Основная тройная камера теперь целиком построена на 48-Мп сенсорах. Особенно улучшен телевик, который впервые для iPhone поддерживает 8-кратный оптический зум.
Фронтальная камера также обновилась — она получила 18 Мп и поддержку функции Center Stage, автоматически подстраивающей кадр.
Корпус выполнен из алюминия, а аккумулятор стал самым крупным среди всех iPhone. Apple обещает значительно увеличить автономность. Работают новинки на iOS 26 с новым интерфейсом Liquid Glass — полупрозрачным и «стеклянным» оформлением элементов, которое заметно меняет внешний вид системы.
Цена базовой версии iPhone 17 Pro на 256 ГБ — $1099, а iPhone 17 Pro Max (тоже на 256 ГБ) — $1199.