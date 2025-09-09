Apple представила iPhone 17 Pro с совершенно новым дизайном и 8-кратным оптическим зумом

Главное новшество — так называемое «камерное плато», которое теперь занимает всю ширину задней панели. Такой подход напоминает решение Google в серии Pixel и, по слухам, появится и у Samsung в будущих Galaxy S26.

Основная тройная камера теперь целиком построена на 48-Мп сенсорах. Особенно улучшен телевик, который впервые для iPhone поддерживает 8-кратный оптический зум.