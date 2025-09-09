Телефоны
Опубликовано 09 сентября 2025, 21:16
1 мин.

Apple представила iPhone 17 Pro с совершенно новым дизайном и 8-кратным оптическим зумом

Наконец-то новый внешний вид!
Apple представила iPhone 17 Pro и 17 Pro Max — старшие модели новой линейки, вместе с базовым iPhone 17 и ультратонким iPhone 17 Air. Смартфон получил полностью переработанный дизайн и заметные улучшения в камере.
Apple представила iPhone 17 Pro с совершенно новым дизайном и 8-кратным оптическим зумом
© Apple

Главное новшество — так называемое «камерное плато», которое теперь занимает всю ширину задней панели. Такой подход напоминает решение Google в серии Pixel и, по слухам, появится и у Samsung в будущих Galaxy S26.

Основная тройная камера теперь целиком построена на 48-Мп сенсорах. Особенно улучшен телевик, который впервые для iPhone поддерживает 8-кратный оптический зум.

Apple представила iPhone 17 Pro с совершенно новым дизайном и 8-кратным оптическим зумом
© Apple

Фронтальная камера также обновилась — она получила 18 Мп и поддержку функции Center Stage, автоматически подстраивающей кадр.

Apple представила iPhone 17 Pro с совершенно новым дизайном и 8-кратным оптическим зумом
© Apple

Корпус выполнен из алюминия, а аккумулятор стал самым крупным среди всех iPhone. Apple обещает значительно увеличить автономность. Работают новинки на iOS 26 с новым интерфейсом Liquid Glass — полупрозрачным и «стеклянным» оформлением элементов, которое заметно меняет внешний вид системы.

Цена базовой версии iPhone 17 Pro на 256 ГБ — $1099, а iPhone 17 Pro Max (тоже на 256 ГБ) — $1199.

Apple представила iPhone 17 Pro с совершенно новым дизайном и 8-кратным оптическим зумом
© Apple
Источник:Apple
Автор:Булат Кармак
