Apple представила новый недорогой iPhone SE с флагманским процессором
То есть да, американская компания показала миру iPhone SE (2020), в основу которого лег фирменный процессор Apple A13, ставший “сердцем” для прошлогодних iPhone 11 и 11 Pro. При этом устройство сохранило знакомый дизайн, который впервые был применен в iPhone 8, получив три цветовых решения: белый, черный и красный. Основная камера характеризуется 12 Мп и диафрагмой F/1.8, что является стандартом для компании. Остается лишь надеяться, что в смартфоне используется именно что модуль от прошлогодних флагманов, а не тот, что устанавливался на iPhone 8 трехгодовалой давности.
По цене, которую компания просит за новинку, ситуация следующая: в США за 400 долларов продают версию с 64 ГБ постоянной памяти, за 450 долларов уже можно приобрести версию на 128 ГБ и за 550 долларов отдают максимальную версию на 256 ГБ внутренней памяти. В России эти цены превратились в 40 000, 45 000 и 54 000 рублей соответственно. Предзакзаы на iPhone SE (2020) стартуют с 23 апреля, а уже на следующий день, 24 апреля, смартфон поступит в продажу более чем в 40 странах.