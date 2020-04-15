Apple представила новый недорогой iPhone SE с флагманским процессором

То есть да, американская компания показала миру iPhone SE (2020), в основу которого лег фирменный процессор Apple A13, ставший “сердцем” для прошлогодних iPhone 11 и 11 Pro. При этом устройство сохранило знакомый дизайн, который впервые был применен в iPhone 8, получив три цветовых решения: белый, черный и красный. Основная камера характеризуется 12 Мп и диафрагмой F/1.8, что является стандартом для компании. Остается лишь надеяться, что в смартфоне используется именно что модуль от прошлогодних флагманов, а не тот, что устанавливался на iPhone 8 трехгодовалой давности.