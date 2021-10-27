Apple представила обновление iOS для тех, кто хочет остаться на старой прошивке

Предназначено оно для тех, что не хочет переходить на новую версию ПО. Отметим, что распространяться iOS 14.8.1 начала всего спустя месяц после выхода iOS 14.8. Что интересно, данная прошивка миновала этап бета-тестирования, в связи с чем и стала для многих сюрпризом.

Судя по всему, выпущено iOS 14.8.1 было для тех, кто не хочет переходить со старой прошивки на новую. Еще в начале года компания говорила о том, что у пользователей будет выбор — обновляться до новой прошивки или же остаться на старой.

“Вы можете выполнить обновление до последней версии iOS 15, как только она будет выпущена, для получения последних функций и наиболее полного набора обновлений безопасности. Или продолжите работу на iOS 14 и по-прежнему получайте важные обновления безопасности, пока не будете готовы перейти на следующую основную версию”, — сообщали ранее представители Apple.