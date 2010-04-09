Apple представила платформу iAd – размещать рекламу в приложениях станет проще

“В среднем пользователь тратит свыше 30 минут (в день), работая с приложениями для iPhone”, - отметил глава Apple Стив Джобс (Steve Jobs) на презентации iPhone OS 4.0. “Если мы собираемся демонстрировать рекламу каждые три минуты, у нас выходит по десять рекламных минут в день из расчета на одно мобильное устройство. То есть на сто миллионов устройств приходится миллиард показов рекламы в день”.