Apple представила платформу iAd – размещать рекламу в приложениях станет проще
Как и предполагалось, вместе с анонсом мобильной операционной системы iPhone OS 4.0 компания Apple представила свою новую рекламную платформу iAd. Фактически новинка представляет собой мобильный сервис, позволяющий разработчикам размещать и демонстрировать рекламу прямо внутри создаваемых ими приложений для iPhone.
“В среднем пользователь тратит свыше 30 минут (в день), работая с приложениями для iPhone”, - отметил глава Apple Стив Джобс (Steve Jobs) на презентации iPhone OS 4.0. “Если мы собираемся демонстрировать рекламу каждые три минуты, у нас выходит по десять рекламных минут в день из расчета на одно мобильное устройство. То есть на сто миллионов устройств приходится миллиард показов рекламы в день”.
Иными словами, рекламодатели с помощью сервиса iAd смогут размещать в приложениях для iPhone интерактивные рекламные блоки. Поскольку мобильные устройства Apple пока “не дружат” с технологией Flash, для разработки и реализации этих блоков будет использоваться веб-стандарт HTML5. При этом Apple сама продает и обслуживает размещаемую рекламу. Отметим, что платформа iAd обещает стать весьма прибыльной для разработчиков, которым достанется 60 процентов дохода от рекламы.