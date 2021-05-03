Apple представит первый гибкий iPhone в 2023 году

При этом устройство получит OLED-дисплей с разрешением QHD+, передаёт MacRumors. Выпуском дисплеев для устройства на эксклюзивных правах займётся Samsung, сообщил аналитик.

По мнению эксперта, складные смартфоны станут неотъемлемой частью флагманского сегмента любого крупного производителя. В ближайшие годы именно этот тип аппаратов будет способствовать замене прежних флагманских устройств на более новые.

К сожалению, никакой информации о хотя бы примерной цене условного iPhone Fold господин Куо не раскрыл. Возможно, она будет находиться на уровне стоимости iPhone 12 Pro Max в одной из топовых комплектаций.