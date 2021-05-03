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Сегодня в 12:01
Apple представит первый гибкий iPhone в 2023 году
Это на 4 года позже Samsung с его Galaxy Fold
Популярный аналитик Минг Чи Куо раскрыл свежие подробности о том, когда Apple начнёт выпускать складные устройства. По его словам, уже в 2023 году стоит ждать появления 8-дюймового iPhone с гибким экраном.
При этом устройство получит OLED-дисплей с разрешением QHD+, передаёт MacRumors. Выпуском дисплеев для устройства на эксклюзивных правах займётся Samsung, сообщил аналитик.
По мнению эксперта, складные смартфоны станут неотъемлемой частью флагманского сегмента любого крупного производителя. В ближайшие годы именно этот тип аппаратов будет способствовать замене прежних флагманских устройств на более новые.
К сожалению, никакой информации о хотя бы примерной цене условного iPhone Fold господин Куо не раскрыл. Возможно, она будет находиться на уровне стоимости iPhone 12 Pro Max в одной из топовых комплектаций.