Apple представит самую дорогую модель iPhone Ultra уже в 2024 году

Apple представит самую дорогую модель iPhone Ultra уже в 2024 годуХодят слухи, что смартфон лишится разъёма для зарядки
Популярный инсайдер из Bloomberg Марк Гурман заявил, что Apple изучает возможность запуска ещё более дорогой модели, чем существующий iPhone Pro Max.
Фото: Android Headlines
Называться она будет iPhone Ultra, а дебютировать новинка должна уже в следующем году. Таким образом, линейка iPhone 16 может состоять из трёх старших моделей: iPhone 16 Pro, 16 Pro Max и 16 Ultra.
К сожалению, каких-то более интересных подробностей о новом устройстве в Сети нет. Предполагается, что девайс получит улучшенную камеру, более быстрый чип и, возможно, больший дисплей.
Есть также прогнозы, что iPhone 16 Ultra станет первым смартфоном Apple, который лишится привычного разъёма для зарядки и будет полностью полагаться на беспроводные решения.
По мнению экспертов, запустив более премиальную модель iPhone, Apple сможет продолжить привлекать новых обеспеченных клиентов и выделиться на фоне конкурентов.