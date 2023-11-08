Apple прекратила добавлять новые функции в iOS 18 — слишком много багов, от которых надо избавиться

Компания временно приостановила разработку новых функций для iOS 18 и других операционных систем, чтобы сосредоточиться на исправлении ошибок и повышении производительности существующего программного обеспечения.

Это решение было принято после того, как команда инженеров под руководством Крейга Федериги, главы программного обеспечения Apple, обнаружила множество ошибок, ускользнувших от внутреннего тестирования.

На исправление недочётов была направлена вся энергия команды, что привело к недельному марафону по устранению проблем.

Теперь, когда пауза снята, разработчики возобновляют работу над новыми возможностями для iOS 18 и её «сестринских» обновлений. Несмотря на временную остановку, задержек в выпуске обновлений в следующем году не ожидается.