Apple прекратила продажу своей техники в Турции

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Apple прекратила продажу своей техники в ТурцииКогда возобновит — неизвестно
В сети появилась информация о том, что прямо сейчас в турецком онлайн-магазине Apple нельзя ничего купить.
И если на первый взгляд всё штатно, никаких изменений на сайте нет, на деле это не так. Достаточно попытаться добавить какой-нибудь гаджет в корзину, как платформа не даст этого сделать.
По мнению наших коллег из 9to5Mac, причиной тому является экономический кризис в Турции. По последним данным, прямо сейчас уровень инфляции в стране достигает 20% — за один вчерашний день местная валюта подешевела на 15%.
Отметим, что лира демонстрирует стабильную негативную тенденцию ещё с 2018 года. Не в последнюю очередь это может быть связано с геополитической напряжённостью в отношениях Турции с Западом.
На данный момент нет никакой информации, как долго Apple планирует ограничивать покупку своих товаров в стране.
Источник: 9to5Mac