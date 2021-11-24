Apple прекратила продажу своей техники в Турции

И если на первый взгляд всё штатно, никаких изменений на сайте нет, на деле это не так. Достаточно попытаться добавить какой-нибудь гаджет в корзину, как платформа не даст этого сделать.

По мнению наших коллег из 9to5Mac, причиной тому является экономический кризис в Турции. По последним данным, прямо сейчас уровень инфляции в стране достигает 20% — за один вчерашний день местная валюта подешевела на 15%.