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Apple прекратит выпуск iPhone 12 всех видов до конца осени

Об этом говорят официальные документы
По инсайдерской информации, Apple признала ещё новые и актуальные гаджеты линейки iPhone 12 устаревшими. Об этом свидетельствуют документы, поданные компанией в Федеральную комиссию по связи США со списком устройств, среди которых есть похожие на iPhone 12, но названные устаревшими.
Apple прекратит выпуск iPhone 12 всех видов до конца осени

Как отмечает источник, скорее всего, речь идёт о том, что выпуская на рынок новые модели, производитель откажется пусть от ещё востребованных, но уже морально устаревших с его точки зрения устройств. Тем более такая практика есть – когда Apple презентовала iPhone 12, то сняла с производства и убрала из всех магазинов «11-е».

Также отмечается, что в списке, поданном компанией Федеральной комиссии по связи, есть 4 неизвестных устройства. Предполагается, что это iPhone 13, который будет презентован 14 сентября.