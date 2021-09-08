Apple прекратит выпуск iPhone 12 всех видов до конца осени

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Apple прекратит выпуск iPhone 12 всех видов до конца осениОб этом говорят официальные документы
По инсайдерской информации, Apple признала ещё новые и актуальные гаджеты линейки iPhone 12 устаревшими. Об этом свидетельствуют документы, поданные компанией в Федеральную комиссию по связи США со списком устройств, среди которых есть похожие на iPhone 12, но названные устаревшими.
Как отмечает источник, скорее всего, речь идёт о том, что выпуская на рынок новые модели, производитель откажется пусть от ещё востребованных, но уже морально устаревших с его точки зрения устройств. Тем более такая практика есть – когда Apple презентовала iPhone 12, то сняла с производства и убрала из всех магазинов «11-е».
Также отмечается, что в списке, поданном компанией Федеральной комиссии по связи, есть 4 неизвестных устройства. Предполагается, что это iPhone 13, который будет презентован 14 сентября.