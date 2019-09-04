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Apple превратила украденные на 300 тыс долларов iPhone в кирпичи

Теперь нет никакого смысла воровать смартфоны от Apple
iPhone — очень популярное устройство. Практически каждый так или иначе задумывался о его покупке, либо же просто мечтал о том, что когда-нибудь сможет себе позволить смартфон от Apple. Но стоимость новеньких iPhone очень кусается, а потому есть определенная прослойка людей, которая не брезгует воровством для реализации своих мечт. Правда, как показала недавняя история, кража iPhone может оказаться достаточно бессмысленной затеей.

Так, банда грабителей ворвалась в Apple Store в Австралии, где по итогу украла iPhone общей стоимостью более 300 тыс долларов. И хоть на первый взгляд кажется, что грабители таким образом сорвали огромный куш, на самом деле это не так. Все дело в том, что Apple ввела новые меры безопасности для таких случаев. Так, теперь компания знает, какие устройства были украдены, а значит может заблокировать их, сделав совершенно бесполезными. Да, устройства все еще можно продать на запчасти, но это уже совсем другие суммы, нежели те, на которые грабители могли рассчитывать изначально.

Стоит напомнить, что нужно остерегаться покупки украденных iPhone, да и других смартфонов тоже. Вполне вероятно, что по итогу устройство, которое вы купите, по итогу превратится в “кирпич”, так как прежний владелец просто-напросто заблокирует его удаленно, через интернет.

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