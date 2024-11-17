Apple причислила iPhone XS Max и iPhone 6s Plus к винтажным устройствам

Опубликовано 17 ноября 2024, 15:451 мин.
Apple причислила iPhone XS Max и iPhone 6s Plus к винтажным устройствамА также смарт-часы Watch Series 2
Apple официально присвоила статус винтажных двум некогда флагманским моделям — iPhone XS Max и iPhone 6s Plus. А в перечень устаревших компания включила смарт-часы Watch Series 2.
© Apple
Традиционно винтажными считаются устройства Apple, которые уже сняты с производства и продаются более 5 и менее 7 лет. Поэтому iPhone XS Max и 6s Plus ещё будут некоторое время поддерживаться, но без гарантии — их ремонт не является приоритетным и возможен только при наличии комплектующих.
Устаревшими считаются устройства, продаваемые более 7 лет. Такие гаджеты никак не поддерживаются Apple.
Напомним, на момент выхода iPhone XS Max и 6s Plus были флагманами. XS Max оснащён экраном Super Retina OLED, технологией Face ID и флагманским процессором. iPhone 6s Plus имел технологию 3D Touch, изменяющую поведение айфона в зависимости от силы нажатия пальцем, а также камерой со стабилизацией.
Источник:MacRumors
Автор:Андрей Кадуков