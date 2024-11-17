Apple причислила iPhone XS Max и iPhone 6s Plus к винтажным устройствам

Традиционно винтажными считаются устройства Apple, которые уже сняты с производства и продаются более 5 и менее 7 лет. Поэтому iPhone XS Max и 6s Plus ещё будут некоторое время поддерживаться, но без гарантии — их ремонт не является приоритетным и возможен только при наличии комплектующих.

Устаревшими считаются устройства, продаваемые более 7 лет. Такие гаджеты никак не поддерживаются Apple.

Напомним, на момент выхода iPhone XS Max и 6s Plus были флагманами. XS Max оснащён экраном Super Retina OLED, технологией Face ID и флагманским процессором. iPhone 6s Plus имел технологию 3D Touch, изменяющую поведение айфона в зависимости от силы нажатия пальцем, а также камерой со стабилизацией.