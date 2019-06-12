Apple приделает на бок iPhone множество маленьких экранчиков

Компания Apple получила в Бюро по патентам и товарным знакам США почти шесть десятков патентов для своих новых разработок.
Один из патентов описывает использование миниатюрных гибких дисплеев на боковых сторонах устройств, в том числе iPhone. Такие мини-экраны могут выполнять роль активных виртуальных кнопок, действие которых можно будет легко переназначать. Также на них можно выводить различную полезную информацию.
Также было запатентовано два разных типа складных устройств. Одно складывается один раз пополам, второе — в двух местах. В патенте компания описывает, в том числе, способы защиты внутренних компонентов от поломок при сгибе.