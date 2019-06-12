Apple приделает на бок iPhone множество маленьких экранчиков

Один из патентов описывает использование миниатюрных гибких дисплеев на боковых сторонах устройств, в том числе iPhone. Такие мини-экраны могут выполнять роль активных виртуальных кнопок, действие которых можно будет легко переназначать. Также на них можно выводить различную полезную информацию.