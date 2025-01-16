Apple придумала, как спрятать датчики Face ID под экран

Одним из ключевых шагов на пути к этой цели станет внедрение технологии Face ID прямо под экран.

Недавно опубликованный патент компании предполагает, что Apple может решить основную проблему этой технологии — слабую пропускную способность инфракрасного света через дисплей.

Вместо того чтобы просто отключать пиксели в области сканера, как предлагалось ранее, новый метод Apple предусматривает удаление некоторых субпикселей (элементов, отвечающих за красный, зеленый и синий цвета).

Таким образом, инфракрасный свет сможет проходить через дисплей без значительных помех.

Уменьшение количества субпикселей будет незаметным для глаза благодаря перераспределению цветов между соседними пикселями. Дополнительно можно удалить часть проводки и сенсорной сетки, что также улучшит пропуск света.