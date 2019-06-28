Apple пригрозила уходом с рынка России

Против решения о предустановке российского ПО выступили крупнейшие мировые производители ноутбуков, планшетов и смартфонов, в число которых вошли такие гиганты как Microsoft и Intel. Также инициативу считают губительной и другие участники рынка, не связанные с производством оборудования.

“Попытка государства жестко контролировать крайне конкурентный рынок приложений — исключительная ситуация, такого мирового опыта нет”, – заявил представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов.

В свою очередь представители “Лаборатории Касперского” видят в этом решении лишь плюсы: “Если проект концепции станет законом, то у потребителей будет более широкий набор предустановленных решений. С точки зрения защиты пользователей и общего уровня безопасности в интернете предустановленный антивирус – это полезная вещь”, — считает представитель компании.

Напомним, что еще в феврале этого года, когда вопрос о предустановке российского ПО выносился на обсуждения, Apple выступила с официальным заявлением, в котором высказала свое отрицательное отношение к подобным мерам.