Apple принудительно включает свой ИИ на iOS 18.3

Теперь функции Apple Intelligence активируются по умолчанию при первоначальной настройке устройств. Ранее они были отключены и пользователи должны были включать их вручную.

Отключить ИИ можно в настройках, в разделе «Apple Intelligence и Siri». Нововведение касается только совместимых устройств: iPhone 15 Pro, iPhone 16, iPhone 16 Pro и всех iPad и Mac с процессорами M1 и новее.

Apple повторяет стратегию Microsoft и Google, активно внедряя ИИ, даже несмотря на бета-статус функций. Например, временно отключены уведомления из приложений категории «Новости и развлечения» из-за ошибок.

Помимо изменений ИИ, обновление включает исправления ошибок и улучшения безопасности.

Пользователи iPhone 16 получат «Визуальный интеллект», позволяющий распознавать текст с изображений и добавлять события в календарь. На Mac добавлена функция «Genmoji».