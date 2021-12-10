Apple приостановила выпуск смартфонов из-за нехватки комплектующих

В основном дефицит коснулся мелких, периферийных, компонентов. Отмечается, что дефицит бьёт в первую очередь по производству линейки iPhone 13. В смартфонах старшей версии — iPhone 13 Pro Max — мелких комплектующих насчитывается порядка 2 тысяч единиц.

И если каких-то деталей не хватает, при том, что может быть готово 99% остальных, собрать устройство невозможно.

Кроме Apple с дефицитом комплектующих столкнулись такие технологические гиганты, как Samsung, Xiaomi, Oppo, Sony Group и Nintendo, а также производители бытовой техники Dyson и LG.