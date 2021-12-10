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Apple приостановила выпуск смартфонов из-за нехватки комплектующихИ когда возобновит, неизвестно
Впервые за десять лет компания Apple приостановила выпуск смартфонов из-за нехватки комплектующих. Когда производство возобновится, неизвестно. Но эксперты говорят, что такая ситуация приведёт к многомиллиардным убыткам для компании.
В основном дефицит коснулся мелких, периферийных, компонентов. Отмечается, что дефицит бьёт в первую очередь по производству линейки iPhone 13. В смартфонах старшей версии — iPhone 13 Pro Max — мелких комплектующих насчитывается порядка 2 тысяч единиц.
И если каких-то деталей не хватает, при том, что может быть готово 99% остальных, собрать устройство невозможно.
Кроме Apple с дефицитом комплектующих столкнулись такие технологические гиганты, как Samsung, Xiaomi, Oppo, Sony Group и Nintendo, а также производители бытовой техники Dyson и LG.
Источник: Nikkei Asia